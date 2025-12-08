Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

El presidente argentino, Javier Milei, tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Milei confirmó su presencia este fin de semana, luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

Agenda y la vuelta por las extraordinarias

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Reconocimiento a la lucha democrática

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su "incansable labor" y por su lucha en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia, que contará con la presencia de Milei y otros mandatarios regionales como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.