Desde este miércoles, Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

Este miércoles Australia se convertirá en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. A partir del 10 de diciembre, aplicaciones como TikTok, Instagram, YouTube o X tendrán que impedir que los menores australianos tengan cuentas. De no ser así, las empresas se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos.

La nueva ley, denominada Proyecto de Ley de Enmienda de Seguridad en Línea (Edad Mínima para Redes Sociales), fue aprobada por el gobierno australiano en noviembre de 2024. El objetivo de esta prohibición es mejorar la seguridad en línea, proteger la salud mental y el bienestar de los niños y adolescentes australianos.

Según la BBC, un estudio que encargó el gobierno de Australia reveló que el 96% de los niños del país de entre 10 y 15 años usaban las redes sociales y que siete de cada 10 de ellos estuvieron expuestos a contenido dañino, como material misógino y violento, así como contenido que promovía trastornos alimentarios y el suicidio. Uno de cada siete también informó haber experimentado un comportamiento de acoso por parte de adultos o niños mayores, y más de la mitad dijo que había sido víctima de acoso cibernético.

A pesar de esto, muchos son críticos con esta prohibición de las redes sociales, ya que creen que la medida puede aislar a ciertos grupos que dependen de las plataformas para conectarse y empujar a los niños a espacios menos regulados de Internet. Es más, UNICEF Australia cree que la verdadera solución debería ser mejorar la seguridad en las redes, no retrasar el acceso a ellas.

La prohibición se aplicará a las plataformas YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads y Kick. Sin embargo, el gobierno afirmó que esta lista es dinámica y que podría expandirse con nuevas aplicaciones.

Como les decíamos, depende de la empresa tecnológica propietaria de la plataforma crear sistemas que garanticen que los menores de 16 años no tengan cuentas en redes sociales. Esto significa que no habrá sanciones para los jóvenes y sus familias si acceden a apps con restricciones de edad, pero sí para las compañías responsables. Las multas pueden ser de hasta 50 millones de dólares australianos.

Como quedan pocos días para que comience la prohibición, la mayoría de las plataformas afectadas empezaron a contactar a los jóvenes usuarios afectados para aconsejarles que descarguen sus fotos, mensajes, contactos o publicaciones y ofrecerles la opción de eliminar sus cuentas o congelarlas hasta que cumplan 16 años. Meta es una de las empresas que ya cerró y bloqueó cuentas de menores en Instagram, Facebook y Threads.

Si bien se espera que aplicaciones como Messenger Kids, WhatsApp, Kids Helpline, Google Classroom y YouTube Kids no formen parte de la prohibición, varios menores australianos ya están migrando a otras redes. Algunas que están escalando en popularidad son: Coverstar (plataforma estadounidense para compartir vídeos), Lemon8 (para compartir fotos y vídeos, propiedad de la empresa matriz de TikTok, ByteDance) y Yope (app de mensajería de fotos privada).