Centenares de niños se consagraron a la Virgen del Rosario en Río Blanco

Con gran participación de familias jujeñas, el Santuario de Río Blanco, la Pastoral Familia y Vida del Obispado de Jujuy llevaron a cabo este domingo 7 de diciembre el Jubileo de los Niños, en el marco del Año Jubilar. La jornada, vivida en un clima de alegría y oración comunitaria, tuvo como momento central la 3ª Consagración de los niños a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya.

Las actividades comenzaron a las 9:00 con la concentración en la rotonda de ingreso a Río Blanco. Media hora después, la comunidad inició una procesión hacia el Santuario, meditando el Santo Rosario durante el recorrido. Al llegar, los niños y sus familias atravesaron la Puerta Santa y visitaron a Jesús Sacramentado y a la Virgen.

La Santa Misa fue el eje de la celebración, con una participación activa y destacada de los más pequeños, quienes animaron la liturgia con cantos y gestos. El momento más emotivo se vivió durante la Consagración a la Virgen: numerosos niños se acercaron con su rosario en mano para ofrecerse a María. Al finalizar el acto, fueron sus propios padres quienes les impusieron el rosario, como signo de compromiso familiar y acompañamiento en la fe. También participaron mamás embarazadas, encomendando a sus hijos por nacer a la protección de la Virgen.

Desde la organización agradecieron a las familias, comunidades y servidores que hicieron posible el encuentro, y renovaron la invitación a seguir fortaleciendo la vida de fe en el hogar, colocando a los niños en el centro como signo de esperanza.