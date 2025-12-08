Trabajador pobre: el 72% de los empleados argentinos cobra menos de $1 millón

Un estudio del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió las alarmas sobre el colapso de los ingresos en Argentina. El informe reveló que el fenómeno del "trabajador pobre" se encuentra profundamente consolidado, con la mayoría de los trabajadores recibiendo sueldos insuficientes para cubrir la canasta básica.

Un 72% del conjunto de los trabajadores (incluyendo formales e informales) recibe un sueldo inferior a $1 millón de pesos por mes. Este umbral es crítico, ya que la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo ascendía a $1.213.799 pesos en octubre de 2025.

El Fenómeno del “Trabajador Pobre”

La insuficiencia de ingresos trasciende la informalidad y afecta a la totalidad del universo laboral:__IP__

Sector Formal: El 58% de los asalariados formales no supera el umbral de $1 millón de pesos. El informe asegura que 1 de cada 5 trabajadores (19,3%) con jornada completa de 40 horas semanales, es pobre.

Sector Informal: El 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran en este segmento de ingresos insuficientes.



El Castigo de la "Pobreza Residencial"

La causa de la crisis se debe al encarecimiento continuo de alimentos y servicios, agravado por la reducción de subsidios, lo que anula la capacidad de ahorro: