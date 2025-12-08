Mateo Arrueta vive un "sueño millonario" en las inferiores de handball de River Plate

Mateo Arrueta, el prometedor jugador jujeño de handball que viste la camiseta de las divisiones inferiores de River Plate, finalizó una nueva temporada en el conjunto millonario y realizó un balance enfocado en el crecimiento y la proyección.

"Sigue siendo un tiempo de aprendizaje y de sumar experiencia en competencias federales", afirmó el joven, quien valoró el ritmo de entrenamiento y la integración lograda dentro del plantel. "Estoy contento porque hemos mantenido un ritmo... que es muy importante pensando en la planificación para el año próximo", añadió.

Arrueta, que llegó a River en agosto del año pasado proveniente del handball jujeño –donde se formó en CIAF y jugó en Minas Handball–, resaltó el ambiente y la estructura del club. "River es un club gigante... tiene entrenadores de primer nivel y hay una disciplina en todos los aspectos. Entrenar, jugar, competir y convivir en un ambiente de respeto y exigencia deportiva es la mejor forma de seguir creciendo", reflexionó.

Durante este ciclo, el atleta no solo participó en la liga de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), sino que también obtuvo la medalla de oro en las Olimpiadas Deportivas Preuniversitarias en Mendoza y compitió en la Copa Mar del Plata con la institución.

Con la mira puesta en el futuro, Arrueta aseguró: "Ahora ya estamos pensando en la nueva temporada, siguiendo una rutina de preparación física". Y cerró con un mensaje de orgullo: "River es un club grande y prestigioso, del cual estoy muy feliz de ser parte y de representar a mi provincia".