Mendoza: un video de un "rostro fantasma" en un microhospital se vuelve viral

Un video grabado en un microhospital de la provincia de Mendoza ha generado conmoción y debate en las redes sociales durante las últimas horas. La filmación, captada por un empleado del lugar mientras se encontraba trabajando, muestra lo que parece ser un rostro humano reflejado en el cristal de un automóvil estacionado.

Las imágenes, de tono tenso, se volvieron aún más perturbadoras cuando el supuesto rostro aparece moviéndose levemente, descartando para muchos la posibilidad de que se tratara de un simple efecto visual o un reflejo estático.

Ante la intriga, el propio trabajador decidió investigar. Con la cámara de su celular aún encendida, se acercó al vehículo, abrió la puerta y enfocó hacia el interior. La comprobación fue inmediata: el auto estaba completamente vacío, un detalle que incrementó el misterio y el desconcierto entre los miles de usuarios que ya habían visto la secuencia.

La publicación del video no tardó en acumular reacciones, comentarios y compartidas. Mientras algunos expresaron su temor o desconcierto, otros optaron por el humor para sobrellevar la escalofriante escena. “Protégenos, Señor, con tu espíritu... mi celular no es ningún portal”, escribió un usuario. Otro bromeó: “No me subo más al auto, me voy caminando a mi casa”.

Hasta el momento, no se ha brindado una explicación oficial sobre el origen de la inquietante imagen, lo que alimenta la viralización del caso y las más diversas interpretaciones entre los cibernautas.