Deportes

Villalba pasó a cuartos del Mundial Amateur

Venció por decisión dividida al keniata Caleb Wandera.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 00:00
LUCAS VILLALBA

El pugilista argentino Lucas Villalba venció por decisión dividida al keniata Caleb Wandera y avanzó a los cuartos de final en la categoría peso mediano del Campeonato Mundial de Boxeo Amateur organizado por la International Boxing Association que se disputa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. En la próxima ronda, el boxeador de La Matanza deberá medirse ante el ganador del duelo entre el serbio Padel Fedorov y el ugandés Farahati Manilola.

El boxeador de la Escuela de Boxeo "Monito" Sosa sufrió en el primer round, incluso tuvo una caída al tropezarse en un retroceso que le hizo perder puntos, y además tuvo varios golpes de parte del keniata, no obstante, supo reponerse y atacó con fiereza para no despegarse tanto en la decisión de los jueces. Para el segundo round pudo controlar un poco más el ritmo y no se vio presionado por el rival, a quien sí se lo vio más apurado e impreciso, mientras que en el último asalto trabajó más los esquives y el clinch para cuidar el resultado a su favor, y hasta consiguió que el africano tambaleara. Finalmente, tras la revisión y decisión dividida, Villalba se quedó con el triunfo y avanzó a los cuartos de final.

 

