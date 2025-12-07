30°
Informacion General

Juegos comunitarios

El intendente Ariel Machaca acompañó a los equipos participantes.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 00:00

Comenzaron ayer en la comunidad de Doncellas, Abra Pampa, la X edición de los Juegos Olímpicos Comunitarios, con la participación de equipos de Rachaite, Agua Caliente de la Puna, Quichagua y del poblado anfitrión.

El acto inaugural fue encabezado por el intendente Ariel Machaca junto al presidente de la comunidad Yamil Zerpa. Con ellos estuvieron los secretarios de Gobierno, Facundo Machaca; de Deportes, Wilfredo Arias; de Cultura, Domingo Zerda; de Juventud, Juan Chaparro y de Obras, Orlando Cruz.

En la oportunidad se habilitaron dos tribunas en la cancha de suelo de futsal con sus respectivos arcos, construidas por el municipio precisamente para esta edición de los juegos. Asimismo el Ejecutivo entregó 2 trofeos que se disputarán los equipos.

Los participantes competirán en diferentes actividades recreativas y deportivas durante la jornada de hoy y al atardecer se conocerán a los ganadores para su premiación.

 

