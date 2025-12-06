8 de diciembre: así funcionarán los servicios municipales

El municipio capitalino informó cómo se organizarán los principales servicios durante el feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, con el objetivo de brindar previsibilidad a vecinos y vecinas durante la jornada.

Desde la Dirección General de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, se detalló el siguiente esquema:

Servicio prestado por el municipio

Recolección domiciliaria: normal

Servicios especiales: normal

Limpieza y barrido: servicio reducido

Servicios prestado por la empresa LIMSA:

Recolección de residuos: normal

Recolección comercial: normal

Recolección de patógenos: normal

Barrido en microcentro y ex terminal: normal

Barrido manual: sin servicio

Barrido mecánico: sin servicio

Contenedores municipales: sin servicio

Recolección de malezas y escombros: sin servicio

En cuanto a movilidad, la Dirección de Tránsito informó el funcionamiento previsto para el feriado:

Transporte urbano: unidades reducidas

Transporte alternativo: Tarifa 2

Ascensores urbanos: de 8 a 20 horas

Estacionamiento tarifado: sin servicio

La Dirección de Mercados comunicó que los mercados municipales atenderán solo hasta el mediodía, manteniendo guardias mínimas internas según cada establecimiento.

Por su parte, la Dirección de Cementerios informó que la atención administrativa será de 8 a 13 horas, mientras que el horario destinado a visitas se extenderá de 8 a 18 horas, permitiendo el ingreso normal de familiares durante toda la tarde.

Finalmente, el municipio recordó la importancia de respetar los horarios de recolección de residuos para colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. Para consultas, se encuentra habilitado el teléfono 388-3131807.