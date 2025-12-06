Una camioneta volcó sobre ruta 52 en la Cuesta de Lipán

Un siniestro vial se registró al mediodía de hoy, sábado, en el kilómetro 33 de la Ruta Nacional 52 , en el tramo que conecta Purmamarca con la Cuesta de Lipán .

El siniestro involucra a una "combi" que se encuentra volcada al costado de la calzada. Según las observaciones recabadas en el lugar a las 12:22 horas, el vehículo se encuentra en el sentido de circulación hacia la Cuesta de Lipán.

Afortunadamente, el clima se presenta despejado y el estado general de la ruta es bueno. A pesar de la gravedad visible del vehículo volcán, se reporta que no hay presencia policial ni de personal de auxiliar en el lugar al momento del reporte.

La zona del accidente fue señalizada para alertar a los conductores. Se insta a los automovilistas que transiten por la RN 52, especialmente en el sentido mencionado, a extremar las medidas de precaución y reducir la velocidad al aproximarse al Km 33 para evitar nuevos incidentes.