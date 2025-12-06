El Hospital Garrahan ejecuta el plan de obras más importante de su historia

El Hospital Garrahan informó que está ejecutando el plan de obras más importante de su historia, con el objetivo de mejorar la atención, la seguridad y el bienestar de los pacientes y de quienes trabajan todos los días por ellos.

Las primeras licitaciones ya están en marcha.

Estas son las seis obras van a cambiar el hospital para siempre:

1. Adquisición de 310 camas nuevas

En reemplazo de aquellas que están desde hace más de 30 años. Más tecnológicas y cómodas. Cumplen estándares internacionales de cuidados.

2. Adquisición de equipamiento para quirófano

Tecnología de última generación para equipar 7 quirófanos desde cero.

3. Remodelación de habitaciones, baños y zonas de descanso para médicos de guardia

Obra edilicia que impactará directamente en el bienestar y la comodidad del personal de guardia.

4. Nueva área de internación

Incorporará 32 camas nuevas al hospital. Tendrá un sector de internación de corta estancia para pacientes oncológicos, otro para estudios de sueño y un espacio para la preparación de medicamentos.

5. Remodelación de un área de internación

Mejora los espacios para el paciente dándole más confort. Amplía los baños para más privacidad.

6. Ampliación de las salas de enfermería

Mejora las salas de trabajo de enfermería en 7 áreas, permitiendo procesos más eficientes, eficaces y seguros.