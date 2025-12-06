La Universidad Kennedy presenta su oferta académica en San Salvador de Jujuy

Con más de 60 años de trayectoria educativa, la reconocida Universidad Kennedy desembarca en San Salvador de Jujuy con una amplia propuesta académica pensada para responder a las demandas actuales del mercado laboral. La institución, de prestigio nacional, ofrece más de 40 carreras entre grados y pregrados, caracterizadas por su duración accesible y su formato completamente virtual.

Uno de los aspectos más destacados es que las carreras de pregrado tienen una duración de 2 años y medio, mientras que las carreras de grado se completan en 4 años, todas sin tesis, lo que facilita la culminación de los estudios. Además, los estudiantes pueden rendir exámenes desde cualquier lugar del país, únicamente con una buena conexión a internet y una notebook.

Dentro de su propuesta académica se encuentran opciones tradicionales como Abogacía, Contador Público, Licenciatura en Seguridad e Higiene, y también carreras orientadas a nuevas demandas, como la Licenciatura en Negocios Digitales y Globales y la Licenciatura en Operaciones Logísticas, ambas vinculadas a sectores en crecimiento.

Las inscripciones para el ciclo 2026 ya están abiertas, con un importante descuento en la matrícula durante el mes de diciembre. Otro beneficio para los estudiantes es que el arancel semestral se mantiene fijo una vez realizada la inscripción, sin incrementos durante ese período.

Quienes deseen realizar consultas o iniciar su inscripción pueden acercarse a las oficinas ubicadas en calle Celin Issa 296, barrio Bajo La Viña, o comunicarse por teléfono o WhatsApp al 0388 315 4312.

La institución también se encuentra en redes sociales como @kenedijujui en Facebook e Instagram.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para marzo de 2026.