Jujuy Básquet van por una victoria ante Bochas

Jujuy Básquet buscará cerrar la gira con una victoria. Esta noche visita a Bochas Sports en Colonia Caroya, Córdoba, desde las 21 en partido correspondiente a la octava fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina con el control de Pablo Leyton, Ariel Mukdsi, y Luis Cornejo como Comisionado Técnico.

Los "cóndores" llegan con dos caídas al hilo, por lo que tiene que volver a la senda de la victoria para terminar la seguidilla de partidos lejos de casa con un saldo lo más positivo posible. Pero principalmente cortar el momento de resultados negativos.

El local tendrá esta noche el segundo encuentro de los cinc programado ante su gente, ya que viene de vencer a Estudiantes de Tucumán el jueves por la noche, logrando un palmarés de cinco victoria, cuatro derrotas, por lo que intentarán seguir ganando.

Los dirigidos por Guillermo Tasso perdieron en la noche del jueves frente a Hindú Club por 89-84.

En un duelo de necesitados, los parciales fueron, los cordobeses primeros por ser locales, 22-20, 26-23, 20-25 y 21-16.

Con esta victoria Hindú cortó una racha de cinco caídas al hilo con el tándem Buemo-Bruno se combinó para 42 puntos y nueve triples, mientras que los "cóndores" hasta ahora no hicieron pie.

Hindú Club logró una victoria clave como local ante Jujuy Básquet y cortó su racha negativa en la Conferencia Norte. El equipo cordobés mostró mayor intensidad defensiva y aprovechó su efectividad exterior para dominar gran parte del partido.

Los visitantes, que venían de una derrota en Córdoba ante Barrio Parque, fueron encontrando ritmo con el correr de los minutos, especialmente a partir del juego interior y algunas transiciones rápidas que redujeron la diferencia antes del descanso.

Hindú respondió en el tercer cuarto, con presión alta, robos y ataques rápidos que le permitieron estirar la diferencia. Pegó en los momentos justos ante los jujeños que no se resignaron.

Por eso, en el cierre, Jujuy Básquet salió a quemar las naves, descontó con un alarmante parcial 8-0, aunque el local mantuvo la calma y definió con un triple clave y tiros libres en los segundos finales para sellar la victoria 89-84.

Síntesis

Hindú Club 89: Inicial: Hinds (9-1t), Ludueña (9-2t), Bruera (6), Bruno (20-3t), Buemo (22-6t). Ingresaron: Giacchino (2), González (3), Folmer (12-2t), Altamirano (2), Arroyo (4).

DT: Franco Zecchin.

Jujuy Básquet 84: Inicial: Stehli (20-3t), Grytsak (12-1t), Conti (5-1t), Fornes (2), Tarnowyk (16-3t). Ingresaron: Marini (10-1t), Roveres (16), Roca (3-1t), Nesman.

DT: Guillermo Tasso.

Parciales: 22-20, 26-23, 20-25 y 21-16.

Progresivo: 22-20, 48-43, 68-68, 89-84.

Jueces: Pablo Estévez, Nicolás D´Anna.

Comisionado Técnico: Juan Ledesma.

Estadio: Hindú Club.