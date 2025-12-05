Martín Fellner a la vicepresidencia 2da. en Diputados

El legislador provincial del bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados, asumirá hoy en la sesión preparatoria, la vicepresidencia 2da. en reemplazo del diputado Pedro Belizán, quien finaliza su mandato.

Fellner fue designado para el cargo después de una reunión en su bloque donde sus integrantes respaldaron la elección al considerar que era la persona indicaba para cumplir el rol de autoridad legislativa.

Antes de prestar juramento, el legislador anticipó que asumirá en el cargo con el compromiso de siempre, en representar a los jujeños y que en todo momento trabajará construyendo consensos con el propósito de impulsar las leyes que precisan la provincia.