Fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Un sujeto identificado como L.F.M. fue condenado a la pena de diez años de prisión efectiva por ser considerado autor material y penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real”; ilícito perpetrado contra un menor de edad en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.

La sentencia fue dictada ayer, 4 de diciembre de 2025, por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los jueces penales Dra. María Margarita Nallar –presidenta de trámite-, Dr. Luis Ernesto Kamada y Dra. Mónica Cruz Martínez; secretaría a cargo de la Dra. Silvia Andrea Meriles Lello.

Los magistrados además ordenaron que, una vez firme la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a los efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó el Dr. Bruno Carchidi y como abogada defensora del acusado la Dra. Sara Cabezas.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, L.F.M fue condenado por tres hechos ocurridos el 27 de mayo y el 29 de diciembre de 2024, y el 1 de enero de 2025 respectivamente, en horario de la madrugada, en una vivienda de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy.

Los ilícitos sucedieron cuando la víctima de 12 años de edad, se encontraba durmiendo en la parte superior de una cucheta y el acusado, que dormía en la parte inferior, lo abusó sexualmente.

La sentencia en su totalidad y sus fundamentos serán registrados en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia en el Sistema de Gestión Judicial.