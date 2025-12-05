Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de “Mortal Kombat”, a los 75 años

El actor Cary-Hiroyuki Tagawa —famoso por su papel de Shang Tsung en la saga Mortal Kombat— murió el 4 de diciembre de 2025 en Santa Bárbara, California, a los 75 años, según confirmaron su familia y representantes.

Trayectoria y legado cinematográfico

Nacido el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón, Tagawa se trasladó a Estados Unidos junto a su familia cuando era niño, ya que su padre estaba destinado en bases del ejército norteamericano.

Estudió artes marciales —kárate tradicional japonés y kendo— y desarrolló en el tiempo su propio método, llamado Chu Shin.

Inició su carrera actoral a fines de la década de 1980, tras desempeñarse en trabajos diversos (desde jornalero agrícola hasta chofer o fotoperiodista), y su primer gran salto fue en 1987, cuando participó en la película The Last Emperor, de Bernardo Bertolucci, premiada con el Oscar a Mejor Película.

A partir de allí, consolidó una carrera prolífica, con más de 30 películas a su nombre, muchas de ellas recurriendo a su formación en artes marciales o vinculadas a su herencia asiática.

Entre sus participaciones figuran producciones tan variadas como Licence to Kill (James Bond, 1989), Pearl Harbor (2001), Planet of the Apes (2001) o Memoirs of a Geisha (2005).

Sin embargo, el papel que marcó su carrera fue sin dudas el del hechicero malvado Shang Tsung en la adaptación cinematográfica de Mortal Kombat estrenada en 1995. Su interpretación del villano —ambigua, físicamente imponente y con voz característica— se convirtió en un referente para generaciones de fans.

Tagawa retomó ese papel en posteriores proyectos de la franquicia: apareció en la serie Mortal Kombat: Legacy (2013) y prestó su voz al personaje para el videojuego Mortal Kombat 11 (2019), lo que le permitió mantenerse vigente ante nuevas audiencias.

Además, incursionó con éxito en televisión: uno de sus papeles más destacados fue en la serie The Man in the High Castle (2015–2018), donde interpretó a Nobusuke Tagomi, un personaje clave en la versión distópica de la Segunda Guerra Mundial ambientada en ese universo.

Este 4 de diciembre de 2025, Tagawa falleció a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Según informó su manager, murió rodeado de su familia en Santa Bárbara, California.

"Era un alma rara: generosa, reflexiva y comprometida sin descanso con su oficio", describió su representante en un comunicado, al tiempo que expresó el pesar por su pérdida.

El impacto de su partida ya se siente en Hollywood y entre fanáticos de todo el mundo. Su encarnación de Shang Tsung transformó al villano en un ícono de la cultura popular, y muchos lo recuerdan por haberle dado profundidad y presencia a personajes que podrían haber sido meramente estereotipos.

Más allá del género acción o fantasía, Tagawa representó una presencia valiosa para los actores asiáticos en el cine occidental: su trayectoria demostró que era posible trascender los roles secundarios o decorativos en Hollywood.

También su labor fuera de la pantalla —como maestro de artes marciales y guía de jóvenes artistas y deportistas— formó parte de su legado, aunque muchas veces lejos del foco popular.

Su partida deja un hueco que difícilmente será olvidado. Para varias generaciones, la frase “Your soul is mine” seguirá evocando la imagen imponente de Tagawa, y su repertorio de películas será recordado por la variedad de géneros que atravesó: desde dramas históricos hasta acción, fantasía o guerra.