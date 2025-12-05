Segunda derrota de Jujuy Básquet en Córdoba

Los cóndores perdieron en su segundo partido en Córdoba, esta vez fue ante Hindú Club por 89-84 por la sétima fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Los visitantes, que venían de una derrota en Córdoba ante Barrio Parque, fueron encontrando ritmo con el correr de los minutos, especialmente a partir del juego interior y algunas transiciones rápidas que redujeron la diferencia antes del descanso.

Hindú respondió en el tercer cuarto, con presión alta, robos y ataques rápidos que le permitieron estirar la diferencia. En el cierre, la visita descontó con un alarmante parcial 8-0, aunque el local mantuvo la calma y definió con un triple clave y tiros libres en los segundos finales.

Con este triunfo, Hindú cortó su mala racha y recupera confianza de cara a lo que viene.