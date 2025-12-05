Vendía cocaína en una panchería

Una mujer fue sentenciada a la pena de cuatro años de prisión por utilizar una panchería de pantalla para vender cocaína en la provincia de Salta.

La causa comenzó tras una denuncia anónima que advertía sobre la comercialización de drogas en un local del barrio Ceferino.

Efectivos del grupo SINAR perteneciente a la Policía de Salta llevaron a cabo un allanamiento e incautaron dinero en efectivo, un rifle de aire comprimido, teléfonos celulares, 4.700 dosis de cocaína y elementos para fraccionar las sustancias.

Los investigadores corroboraron que la implicada, cuyo nombre es Natalia Laxi, vivía en Primera Junta y que concurría de manera cotidiana a Ceferino, donde llevaba a cabo las maniobras del narcomenudeo en diversas ocasiones, en su mayoría de noche.

La panchería era clave para que la mujer pudiera efectuar las ventas de cocaína, mientras que también contaba con el respaldo de los consumidores adictos que ejercían de campanas.

En este contexto, el juez Antonio Pastrana condenó a la culpable a cuatro años de prisión efectiva por ser autora del delito de comercialización de estupefacientes.