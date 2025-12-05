28°
5 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Policiales

Incautaron cocaína de un colectivo que salió de Jujuy

En Córdoba hallaron más de 3 kilos de cocaína y detuvieron a dos personas

Viernes, 05 de diciembre de 2025 18:15

Efectivos dependientes del Escuadrón 65 “Córdoba” realizaban un control de prevención vial sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 758,5, cuando inspeccionaron un transporte de pasajeros que tenía como destino a la ciudad de Córdoba.

Durante la verificación de los diferentes sectores, los funcionarios detectaron una mochila sin dueño aparente. Ante la presencia de testigos, y con el apoyo del can detector de narcóticos “Cóndor”, se constató la presencia de paquetes rectangulares que contenían una sustancia.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Institución llevó a cabo las pruebas de orientación de campo sobre los paquetes, arrojando como resultado positivo para cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos.

Intervino el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, que orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, y el decomiso de la sustancia.

