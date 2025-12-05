Caminoa celebró 20 años en movimiento junto a los transportistas del NOA

Cumplir 20 años en el rubro del transporte no es solo llegar a una meta: es demostrar que el compromiso sostenido, la innovación y la confianza siguen siendo claves para el crecimiento. Eso quedó demostrado en la celebración del vigésimo aniversario de Caminoa, la concesionaria oficial de Volvo Trucks que se ha convertido en un referente indiscutido para el transporte del NOA.

La empresa eligió celebrar este hito con dos encuentros especiales: uno en Tucumán para clientes de Tucumán y Santiago del Estero, y otro en Salta, donde se reunieron transportistas de Salta y Jujuy. Ambos encuentros tuvieron un espíritu común: agradecer, reconocer y celebrar junto a quienes hicieron posible estas dos décadas de crecimiento constante.

Cada celebración fue un reflejo de lo que Caminoa representa: cercanía, profesionalismo y un vínculo genuino con quienes recorren la ruta día a día. Los eventos estuvieron cargados de la emoción del encuentro y la sensación de comunidad entre clientes, proveedores, colaboradores y ejecutivos de Volvo Trucks.

"Caminoa nació para acompañar a los transportistas del NOA, y después de 20 años seguimos con la misma misión: que cada camión Volvo esté siempre en movimiento", fue una de las frases más comentadas durante la noche. Una idea simple pero potente que resume la filosofía de la empresa: servicio, respuesta rápida y una atención humana que hace que cada cliente se sienta parte de la casa.

La presencia de altos ejecutivos de Volvo Trucks reafirmó el posicionamiento de Caminoa como socio estratégico dentro de la red oficial de la marca, destacando su consistencia, profesionalismo y el aporte clave al desarrollo del transporte regional.

Más allá de la emoción del aniversario, hubo un anuncio muy importante: la construcción de una nueva concesionaria en la ciudad de Jujuy. Un paso estratégico que refuerza la presencia de Caminoa en la región y confirma su compromiso con brindar un servicio cada vez más cercano y accesible para los transportistas.

Las celebraciones dejaron claro que Caminoa no está cerrando un ciclo, sino abriendo uno nuevo. La empresa proyecta seguir ampliando su servicio, fortaleciendo su equipo técnico y manteniendo el estándar de calidad que Volvo Trucks exige a nivel global.

Hoy, con 20 años recorridos, Caminoa continúa impulsando el movimiento del NOA. Pero más importante aún, sigue construyendo confianza, kilómetro a kilómetro, junto a los transportistas que eligen Volvo para mover la región.

Veinte años después, Caminoa continúa en movimiento. Y lo que viene promete abrir aún más caminos.

