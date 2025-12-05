Comienza el juicio por el femicidio de Tamara Fierro

El juicio por el femicidio de Tamara Fierro va a comenzar el miércoles 4 de febrero próximo en el Centro Judicial de la ciudad de San Pedro. A esta instancia llega Jairo Guerrero acusado del delito de “homicidio doblemente agravado, por haber sido cometido con ensañamiento y por mediar violencia de género”, por el crimen de la joven oriunda de la localidad de Fraile Pintado. Además, también están imputados Esteban Pérez y Maximiliano López, por “encubrimiento agravado”. Los tres se encuentran con prisión preventiva.

El desarrollo de los debates está previsto que continúe el martes 10 y lunes 23 de febrero de 2026, en el mismo recinto judicial sampedreño por cuestiones de jurisdicción. Más allá de esto, aún resta conocer los nombres de los jueces que van a conformar el tribunal en función de juicio, los cuales serán sorteados oportunamente.

De acuerdo a fuentes judiciales se calcula que aproximadamente 50 personas van a brindar su testimonio, entre quienes se encuentran los familiares de Fierro y de los acusados. También pasará frente a los magistrados el personal policial, médico y de Criminalística que acudió en las primeras horas de haber sido encontrado el cuerpo de la víctima el pasado 26 de mayo en un basural cercano al domicilio del principal imputado.