Zapla recibe hoy a Luján

Después de haber goleado a Deportivo Luján por tres a cero en el choque de ida de la segunda rueda del Torneo Regional Amateur 2025/26, Altos Hornos Zapla juega hoy en Palpalá.

Desde las 21, en el estadio "Emilio Fabrizzi", recibirá al "granate" con la tranqulidad del resultado conseguido la semana pasada. Es que inclusive perdiendo por dos goles de diferencia habrá clasificado a la fase siguiente del certamen afista.

Se espera un buen marco de público para acompañar al local en esta nueva instancia del campeonato organizado por el Consejo Federal.