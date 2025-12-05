21°
5 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
deporte social
Visita al Tribuno
Concejo Deliberante
Ministerio de Planificación Estratégica
Ministerio Público de la Acusación
Torneo Regional Amateur
Monterrico
Juzgado Federal de Garantías N°1
Ministerio Público de la Acusación
Legislatura de Jujuy
Deportes

Zapla recibe hoy a Luján

La cita es hoy a partir de las 21 en el estadio "Emilio Fabrizzi" de Palpalá. En el duelo de ida, el equipo "merengue" goleó tres a cero.

Viernes, 05 de diciembre de 2025 00:00

Después de haber goleado a Deportivo Luján por tres a cero en el choque de ida de la segunda rueda del Torneo Regional Amateur 2025/26, Altos Hornos Zapla juega hoy en Palpalá.

Desde las 21, en el estadio "Emilio Fabrizzi", recibirá al "granate" con la tranqulidad del resultado conseguido la semana pasada. Es que inclusive perdiendo por dos goles de diferencia habrá clasificado a la fase siguiente del certamen afista.

Se espera un buen marco de público para acompañar al local en esta nueva instancia del campeonato organizado por el Consejo Federal.

 

