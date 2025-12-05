Ya está todo listo para el certamen "50º Aniversario"

Deportistas desde los 4 años, integrantes del seleccionado nacional y alumnos de asociaciones y federaciones del taekwondo ITF de Argentina se reunirán en nuestra capital para participar del torneo denominado "El Nacional 50º Aniversario 1975-2025".

Los organizadores del encuentro preparan esta presentación en el marco del cincuenta aniversario, ya que la primera competencia nacional de Taekwondo ITF se dio en octubre de 1975. La cita será mañana y el domingo en el estadio de la Federación de Básquet de la capital provincial, donde se medirán practicantes de artes marciales de Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Corrientes, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.

En este encuentro también tendrá lugar la décima edición de los Juegos Nacionales de Taekwondo Adaptado en un capítulo que trasciende lo deportivo.

Las modalidades en juego serán Lucha, Forma y Rotura individual y en equipos y se verán en escena a innumerables cinturones negros conocidos como "danes" de mayor rango y experiencia, y cinturones de formación básica e intermedia llamados "de color".

Además, serán distinguidos con un reconocimiento especial los 9º Danes por su dominio técnico, décadas de enseñanza, formación de instructores y contribución directa al desarrollo de este arte marcial tanto a nivel nacional como internacional.

Por otra parte, la Confederación Argentina de Taekwondo ITF organizadora del encuentro, junto con la Federación Jujeña de la especialidad y la Federación Argentina de Taekwondo Adaptado.

Detallaron que "el torneo contará con un operativo integral sin precedentes que elevará la experiencia del público. Habrá una pantalla LED de gran formato para reforzar la información en tiempo real y un camión de exteriores que producirá contenido especial para cobertura televisiva en vivo".

En cuanto a lo artístico y la organización, Oscar Porto y Carla Savio, instructores y directivos de la Federación Jujeña, adelantaron que "la puesta en escena incluirá banda de música y ballet para los momentos protocolares, como así también un servicio de seguridad y asistencia médica con personal especializado y adaptado al volumen de competidores y público, a la vez que cien jueces de arbitraje garantizarán el desarrollo correcto de cada categoría", sostuvieron.