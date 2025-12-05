Pellerano habló de todo

Gimnasia y Esgrima de Jujuy diagrama su futuro de la mano de su director técnico, Hernán Pellerano, quien planifica la pretemporada del "lobo" con incorporaciones en la cabeza y asentando su metodología de juego, de cara a la temporada 2026.

En este marco, expresó que el plantel "se encuentra muy bien y con muchas ganas", destacando que "incorporan de gran manera los nuevos conceptos brindándose al máximo".

Exteriorizó su gusto por "trabajar con los juveniles que suban a la primera", ya que esto "permite tener una visión de Gimnasia a largo plazo" y agregó que "los jóvenes deben empezar a tener roce de primera, para que se vayan acostumbrando y rendir cuando la oportunidad se presente".

Con respecto al mercado de pases y la posibilidad de sumar refuerzos, indicó que el foco está puesto "en las características del jugador por sobre los nombres", con la intención de "mantener el plantel actual".

En otro orden, Pellerano adelantó que "estamos cerca de cerrar la posibilidad de estar una semana en Córdoba" para la pretemporada y, en ese marco, jugar amistosos, para lo cual "ya hay un acuerdo de palabra con Racing de Córdoba", señaló el DT.

También se confirmó que hoy en el estadio "23 de Agosto" se realizará un taller de capacitación de 18 a 20, que encabezará el DT del plantel profesional de fútbol, Pellerano, y su cuerpo técnico.

La jornada está destinada a los profesores y entrenadores de la institución, con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de alto nivel para enriquecer las metodologías de entrenamiento en las divisiones formativas y en todas las disciplinas del club.

De esta manera, el club Gimnasia y Esgrima continúa con su línea de trabajo coherente, enfocada en su desarrollo deportivo e institucional.