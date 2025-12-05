Monterrico invierte en espacios para todos

Monterrico ultima detalles para contar con la primera cancha de fútbol 7 de césped natural. Es una inversión importante que realiza la comuna con el objetivo de brindar un nuevo espacio para que niñas, niños, jóvenes, tengan un lugar acorde para la práctica deportiva.

Después de un par de semanas de arduo trabajo se procedió al primer corte de césped "la primera cancha está quedando impecable, luce un verde de primer nivel producto de todo lo que se viene realizando en un campo de juego que estará destinado para nuestros niños y jóvenes", contó Luciano Moreira.

El Intendente de Monterrico remarcó que "de este espacio podrán disfrutar los vecinos de los barrios San Cayetano, La Virginia, San Ramón que recordemos no contaban con un espacio para poder jugar al fútbol", sostuvo.

Sin dudas que en la denominada ciudad tabacalera "la apuesta al deporte sigue siendo política de estado municipal en Monterrico, por eso decimos que se hace una importante inversión, porque el deporte cura, saca a los jóvenes, niños del ocio, comparten, confraternizan", opinó Moreira.

Agregó que "estamos cumpliendo una vez más una promesa de campaña, seguimos recorriendo cada rincón de Monterrico, lo habíamos adelantado hace meses atrás, sobre nuestro proyecto de tener una cancha de fútbol 7, que sea pública, con césped natural y de alta calidad, hoy es una realidad", declaró.

Desde la comuna, comenzaron con la segunda etapa, ya que "luego del primer corte de césped y todo el tratamiento que se le debe dar al campo de juego, comenzamos a poner los arcos, los para pelotas que van atrás como así también instalar todo para que quede iluminada, se viene el calor y los chicos podrán seguir jugando hasta un poco más tarde", explicó Luciano Moreira.

Por último, pidió a los vecinos "aprovechar estos espacios, cuidarlos, es un lugar para que todos puedan compartir, vamos a seguir creciendo", culminó.