Condenan a dos hombres a prisión condicional por maltrato animal

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) logró una condena firme contra dos imputados por el delito de crueldad animal. La resolución se concretó este martes 2 de diciembre, luego de que la Jueza con funciones de control Ambiental, Dra. Laura Flores, homologara un acuerdo de Juicio Abreviado impulsado por el fiscal ambiental Dr. Javier Sánchez Serantes.

Según lo informado por el fiscal a cargo de la causa, los dos acusados fueron declarados penalmente responsables como coautores del delito. La pena acordada y ratificada por la magistrada es de seis meses de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no irán efectivamente a la cárcel, pero deberán cumplir una serie de medidas estrictas bajo supervisión judicial.

Entre las condiciones impuestas, la jueza Flores dispuso que los condenados deberán:

Firmar periódicamente en un libro de actas.

Realizar y acreditar un curso de sensibilización y concientización animal de 40 horas .

Abstenerse de todo acercamiento o contacto con animales hasta que hayan completado dicha capacitación.

Cumplir con una orden de restricción que les prohíbe hostigar a la denunciante y a los testigos del caso.

Donar, en un plazo de 15 días, un total de 100 kilos de alimento para perros de calidad media (50 kilos cada uno) a la Sociedad Protectora de Animales local.

Como consecuencia directa de la homologación de la condena, la jueza también ordenó el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre los imputados desde hace quince días y dispuso su libertad inmediata.

El fiscal Sánchez Serantes, en sus argumentos, destacó la importancia de este tipo de acuerdos que, más allá de la pena privativa de libertad, buscan una reparación concreta (como la donación de alimento) y una re-educación de los responsables a través de cursos obligatorios.