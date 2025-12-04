"El mercado inmobiliario está con un dinamismo que no veíamos en los últimos años"

El mercado inmobiliario de Jujuy cierra el 2025 con un dinamismo inédito en los últimos años, impulsado principalmente por un "boom" nacional de créditos hipotecarios que ya financia aproximadamente el 60% de las operaciones de compraventa en la provincia. Así lo afirmó en una entrevista Guillermo Bustamante, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, quien brindó un panorama detallado sobre alquileres, inversión y los desafíos del sector.

Mercado en movimiento

Bustamante describió un escenario activo tanto en locaciones como en ventas. "El mercado de locaciones está bastante dinámico. Hay una oferta importante y una demanda sostenida", explicó, señalando que esta mayor oferta ha generado una contención en los precios de los alquileres, donde "la competencia está regulando el mercado". En San Salvador de Jujuy, los valores aproximados oscilan entre $350.000 y $500.000 para un monoambiente, y pueden superar el millón de pesos para departamentos de tres dormitorios en zonas más demandadas, como el centro, Los Perales, Bajo La Viña y Cuyaya.

El resurgimiento más notable, sin embargo, se da en la compraventa de propiedades. "La combinación de mayor estabilidad económica, un dólar más quieto y bancos que empiezan a otorgar créditos hipotecarios con tasas más bajas está impulsando las operaciones", detalló el referente. A nivel nacional, se superaron los 35.000 préstamos hipotecarios, una cifra no vista desde 2007. En Jujuy, las estimaciones del sector indican que 6 de cada 10 operaciones se concretan con este financiamiento.

Alertas y consejos prácticos

Frente a este movimiento, Bustamante lanzó una advertencia: persiste la problemática de agentes inmobiliarios sin matrícula. "Recomiendo que quien contrata un servicio inmobiliario solicite el número de matrícula y, en caso de duda, consulte al Colegio de Martilleros de la provincia para verificar la habilitación", insistió, ante la falta de un control estatal efectivo.

Para los distintos actores del mercado, el presidente de la Cámara brindó una serie de recomendaciones:

Para inquilinos y propietarios : comparar precios en la zona antes de fijar una renta para evitar valores fuera del mercado.

Para compradores : analizar en detalle las ofertas de crédito hipotecario y las cuotas en función de los ingresos.

Para inversores: ser cautelosos con las "modas financieras" y estudiar la rentabilidad real de alternativas antes de descartar la compra de un inmueble, que sigue siendo un patrimonio seguro para muchas familias.

Comercio frágil y perspectivas

En contraste con el dinamismo residencial, Bustamante describió una situación compleja para el comercio, especialmente en el microcentro, con caída en el consumo, locales vacíos y alquileres que, en muchos casos, no se ajustan a la realidad del mercado. "Cuando la renta se ajusta a valores razonables, el local suele alquilarse más rápido", afirmó.

Mirando hacia el 2026, el optimismo prevalece. "Si se mantiene la estabilidad actual, espero que el boom de créditos hipotecarios y la reactivación de la compraventa continúen", auguró Bustamante, quien cerró con una frase que resume el momento: "El mercado está con un dinamismo que no veíamos en los últimos años; la competencia y la mayor oferta están regulando los precios". La clave, subrayó, será actuar con información verificada y expectativas ajustadas a la realidad local