Estudio palpaleño compite en los Martín Fierro de la Danza

La nominación del estudio Force Dance a los primeros Martín Fierro de la Danza marca un logro para Palpalá y para la provincia. Tras superar un riguroso proceso de selección federal que reunió a más de 40 academias en el Teatro Mitre, la escuela dirigida por Belén Díaz, profesora, bailarina y coreógrafa, quedó entre los finalistas que competirán el próximo 7 de diciembre en el Golden Center de Buenos Aires, donde 350 artistas de todo el país participarán en 45 categorías. La distinción, otorgada por primera vez por Aptra al sector de la danza, posiciona a Force Dance como el único representante de Palpalá en esta edición inaugural y constituye un reconocimiento al trabajo formativo, creativo y comunitario que el estudio sostiene desde hace siete años.



Desde el primer minuto de la entrevista con “El Matutino” de El Tribuno de Jujuy, Belén Díaz dejó ver la emoción que atraviesa este momento. “Estoy muy feliz y muy emocionada. Es la primera vez que se hace este premio a nivel nacional y recibir la noticia fue tremendo. Mi celular explotó de mensajes”, contó, todavía conmovida. Su estudio, dedicado exclusivamente a la danza urbana, nació en 2017 y creció desde un pequeño espacio con pocos alumnos hasta transformarse en un referente local. “Empecé dando clases en una plaza, con cinco o seis alumnos. Hoy puedo decir que llegamos a una instancia que jamás imaginé tan pronto”, recordó.

Díaz comenzó a bailar a los seis años. Se formó profesionalmente en su adolescencia y, ya recibida, continuó capacitándose con maestros del país y el exterior. Ese camino personal se convirtió en la base de su proyecto artístico. “Siempre supe que quería tener mi propio estudio. La danza es mi vida y mi mamá fue la primera en confiar en ese sueño”, afirmó durante la entrevista. Ese apoyo familiar continúa vigente: será su madre quien la acompañe a Buenos Aires.

Force Dance trabaja especialmente sobre la musicalidad, la técnica y la identidad de cada bailarín. El grupo que compitió en la preselección local está compuesto por jóvenes de entre 13 y 20 años, quienes se prepararon durante dos meses bajo la dirección de Díaz. Presentaron dos coreografías grupales y una solista. Una de ellas logró avanzar a la fase nacional. “Mis alumnos son increíbles. Cada uno tiene su estilo y eso es lo que hace que la coreografía cobre vida. Yo escucho la música, imagino el escenario, las luces, los movimientos. Y desde ahí empezamos a construir”, explicó.

El proceso creativo fue acompañado por un contexto personal difícil: una lesión en la rodilla que la obligaba a guardar reposo y una internación de su abuela en terapia intensiva apenas un día antes de presentarse en el Mitre. “Me costó muchísimo. El médico me pedía que descansara, pero sabía que tenía que estar ahí. Era por mis alumnos, por todo lo que trabajamos”, relató.

La instancia local se realizó en junio en el Teatro Mitre y reunió a más de 40 academias de toda la provincia. No se otorgaron lugares, sino pases a nuevas etapas evaluadas por un jurado federal. De ese proceso surgieron los finalistas que representarían a Jujuy a nivel nacional, entre ellos Force Dance. “Cuando vimos la lista no lo podíamos creer. Ser parte de los ocho estudios seleccionados de la provincia fue una alegría inmensa”, sostuvo Díaz.

En agosto, el estudio recibió la confirmación formal de la productora nacional. A partir de ese momento comenzaron los preparativos y la ansiedad. “Nos enteramos por redes y enseguida empezaron a llegar los mensajes. Fue una locura hermosa”, recordó la directora.

Los Martín Fierro de la Danza forman parte de la expansión de Aptra hacia nuevos sectores artísticos y culturales. La gala del 7 de diciembre será la primera en reconocer a bailarines, coreógrafos y compañías del país con una estatuilla oficial. La ceremonia será transmitida por Canal A – Cultura, en una señal abierta para todo el país.

Díaz destacó la magnitud del espacio al que accederá: “Voy a estar frente a referentes que admiro desde siempre. Hernán Piquín, Julio Bocca, Virginia Gallardo, Julieta Poggio… Es un sueño. Siento que el universo me los mandó todos juntos”, dijo con humor y emoción.

La directora de Force Dance también subrayó el acompañamiento del municipio de Palpalá, que colaboró para que pudiera viajar. “Estoy muy agradecida al intendente Rubén Rivarola, al señor Pereira y a Sebastián Beris. Me dieron una mano enorme y estuvieron a disposición para todo”, aseguró. Su familia, sus alumnos y las madres del grupo también forman parte de esa red: “Ellos son mi motor. Yo voy en representación de todos”.

Más allá del resultado del domingo, para Díaz la nominación ya es un premio en sí mismo. Es la confirmación de un camino iniciado desde la vocación y la constancia, y una puerta abierta para que la danza jujeña gane visibilidad en escenarios nacionales. “Los sueños se cumplen si se trabajan. Yo estoy orgullosa de mis chicos, de mi estudio y de poder representar a Jujuy. Para mí, esto ya es un triunfo”, expresó.

Mientras se prepara para la gala —vestido y maquillaje incluidos, algo que dice no acostumbrar porque casi siempre está en ropa deportiva—, Belén Díaz vuelve a la esencia de todo este recorrido: el amor por la danza y el deseo de que más jóvenes se animen a formarse. Las inscripciones para el 2026 abrirán en las próximas semanas y el estudio ya proyecta su participación en los corsos de Palpalá, San Salvador y San Pedro.

Force Dance viaja a Buenos Aires cargado de ilusión, trabajo y comunidad. Y, pase lo que pase, Belén Díaz ya dejó una marca imborrable: la de demostrar que desde Palpalá también se baila a nivel nacional.

