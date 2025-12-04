Cristina Kirchner pidió acceso a la terraza de su prisión domiciliaria por "falta de sol"

En el marco de la espera por una resolución judicial que establezca las condiciones para las visitas en su prisión domiciliaria, Cristina Kirchner presentó un nuevo pedido formal ante la Justicia. La vicepresidenta solicitó que se le permita acceder a la terraza del edificio donde cumple su condena, ubicado en la calle San José al 1111.

El fundamento de la solicitud, según trascendió, está vinculado a razones de salud. A través de sus abogados, la expresidenta habría argumentado una deficiencia de vitamina D debido a la falta de exposición solar directa dentro de su domicilio.

La información señala que, una vez que la Cámara correspondiente dicte la resolución sobre el régimen de visitas, Kirchner elevará formalmente el pedido al juez de ejecución penal Jorge Gorini. El objetivo es obtener una autorización para utilizar el espacio al aire libre del edificio.

Según los reportes, la expresidenta habría manifestado sentirse encerrada en su departamento. Incluso, en un plano más personal, habría expresado su deseo de poder cumplir la condena en alguna de sus propiedades en El Calafate o en una quinta, aunque con recelo de que, de lograrlo, no se le permitiera regresar a la ciudad cuando llegue el otoño.

Este nuevo requerimiento se produce después de que Kirchner apelara ante la Cámara de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal N°2, que había impuesto restricciones a las visitas sociales en su domicilio. La expresidenta fue condenada en diciembre de 2022 por el caso de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.