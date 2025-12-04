La deuda pública está al día y ronda los $ 500 millones

"Como ocurre habitualmente la mayor parte del presupuesto se destina al gasto salarial", en cuanto a la pauta para el próximo año, "el incremento previsto está estipulado entre un 20 y un 30%, según la proyección de recursos que brinda Nación", declaró el ministro de Hacienda y finanzas, Federico Cardozo sobre el Presupuesto 2026.

Respecto a obras "tiene un incremento del 50%" con 300 mil millones de pesos; además afirmó que la provincia está equilibrada financieramente y aclaró que lo que se recauda no deja ningún excedente para utilizarlo.

Respecto a la deuda pública sostuvo que la administración provincial está al día con todas sus obligaciones, "actualmente ronda los $ 500 millones" el stock de deuda y el cumplimiento de los compromisos previstos, "podría disminuir en unos 50 millones más".

Cardozo estuvo el martes en la Legislatura donde expuso sobre el Presupuesto 2026 ante las comisiones de Finanzas y de Economía, respondiendo todos los cuestionamientos de los legisladores presentes.

Al abordar la reforma tributaria propuesta por Nación, afirmó que "no sirve financieramente a la provincia" y muy por el contrario "nos perjudica. Jujuy es altamente dependiente de lo que se recauda en coparticipación en concepto de impuestos que va destinado en coparticipación a otras provincias", especificó.

La previsión presupuestaria del Ejecutivo provincial permite programar una ejecución en función de los objetivos de la política pública que se implementará, así como el control de gestión que evalué y garantice su cumplimiento.

Resulta relevante el rol del Estado como impulsor de proyectos y coordinador de esfuerzos, con el compromiso de administrar la hacienda provincial sobre la base de criterios de previsibilidad financiera, razonabilidad, prudencia y transparencia, promoviendo acciones que involucren a todos los estratos sociales.

Para su formulación se consideraron variables macroeconómicas que surgen del marco macro-fiscal del Gobierno nacional según lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional.