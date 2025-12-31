Napoli preguntó por Mastantuono

El interés surgió en las últimas horas desde Italia, donde el club napolitano, dirigido por Antonio Conte, evaluó la chance de incorporar al atacante a préstamo para que sume continuidad.

Sin embargo, la respuesta desde la Casa Blanca fue tajante y cerró la puerta incluso antes de recibir una oferta formal por el exfutbolista de River.

Según informó el diario Marca, en Valdebebas consideran que Mastantuono es “una de las piedras angulares de la planificación a largo plazo” y destacan el potencial que mostró durante su etapa en River, por lo que la postura del club es clara: no desprenderse de un futbolista en el que depositan plena confianza.

Mastantuono fue presentado como refuerzo del Real Madrid el 14 de agosto, el mismo día que cumplió 18 años, y debutó apenas cinco días después frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu.

Su irrupción generó expectativas inmediatas, aunque una lesión en el pubis sufrida a comienzos de noviembre ante Valencia interrumpió su continuidad y condicionó su adaptación. En lo que va de su etapa en el club, Mastantuono suma 14 partidos oficiales, con un gol por La Liga y una asistencia en la Champions League.

Tras dejar atrás ese inconveniente físico, el argentino tuvo participación limitada: ingresó un minuto frente al Alavés y disputó 66 minutos ante Talavera por la Copa del Rey. Ese escenario alimentó rumores sobre una posible salida en el mercado de enero, rápidamente desactivados desde el club.

En sintonía con la postura institucional, el periodista Fabrizio Romano aseguró que “los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo están muy lejos de la realidad” y subrayó que tanto la dirigencia como Xabi Alonso lo consideran una pieza importante del proyecto.