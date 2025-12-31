"La Casa del Jubilado representa una herramienta para mejorar la vida"

La Casa del Jubilado es un espacio institucional dedicado a acompañar a personas jubiladas y adultas mayores a través de propuestas que promueven la participación, el encuentro y la vida comunitaria. Desde una organización sostenida y con un equipo de trabajo estable, la institución desarrolla su actividad a lo largo de todo el año, consolidándose como un ámbito de referencia para quienes transitan esta etapa de la vida.

En ese marco, su presidente, Ramón Barengo, remarcó que uno de los principales objetivos de la Casa es ofrecer presencia cotidiana y continuidad, dos aspectos fundamentales para generar confianza y sentido de pertenencia entre quienes participan regularmente.

Acompañar más allá de las actividades

Barengo explicó que, "el trabajo de la Casa del Jubilado no se limita a la realización de propuestas puntuales, sino que apunta a construir un espacio donde las personas mayores se sientan acompañadas, escuchadas y valoradas. La institución busca generar vínculos sostenidos y una dinámica de participación que se mantenga en el tiempo. La Casa del Jubilado es una herramienta institucional pensada para acompañar esta etapa de la vida con organización, presencia y cuidado".

Este enfoque, permite que quienes se acercan encuentren un lugar estable, donde compartir experiencias, mantenerse activos y formar parte de una comunidad.

Organización como base del trabajo

Uno de los pilares del funcionamiento institucional es la planificación. La previsibilidad de horarios, la continuidad de las propuestas y el orden interno permiten que las personas mayores sepan con qué cuentan y puedan organizar su participación de manera regular. "La constancia es fundamental; la Casa tiene que estar todos los días", afirmó Barengo, al explicar que el trabajo se sostiene sobre una estructura organizada que coordina acciones y garantiza la presencia permanente del espacio durante todo el año.

Esta dinámica aporta seguridad y estabilidad, dos elementos centrales para fortalecer el vínculo entre la institución y quienes la integran.

El valor del acompañamiento profesional

La Casa del Jubilado cuenta con un equipo de trabajo que acompaña las distintas propuestas desde una mirada integral. Según explicó el presidente, el abordaje contempla no solo el desarrollo de actividades, sino también la atención a las necesidades sociales y emocionales de las personas mayores. "No se trata solo de hacer, sino de acompañar procesos, hay que valorar la importancia de generar espacios cuidados, accesibles y respetuosos de las posibilidades de cada persona".

Un espacio elegido para compartir

La participación sostenida de jubilados y jubiladas a lo largo del año refleja el valor que la Casa del Jubilado tiene para quienes la integran. El encuentro cotidiano, la posibilidad de compartir y la construcción de vínculos transforman al espacio en un lugar elegido.

Como mensaje final, Barengo destacó la importancia de animarse a participar y de mantenerse activos dentro de la comunidad. La Casa del Jubilado se presenta así como un ámbito abierto, pensado para el encuentro y la construcción de relaciones significativas. "Participar socialmente es fundamental; sentirse parte cambia la manera de transitar esta etapa".