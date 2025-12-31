El "millo" se reforzó para soñar con el "ascenso"

Sin descanso, Atlético San Pedro logró abrochar en las últimas horas 4 refuerzos de jerarquía en su primera semifinal en la campaña histórica que realiza en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 donde visitará en la ida a Talleres, el domingo a las 18 en el estadio "Plinio Zabala".

Además en la ida el DT Morales Santos podrá recuperar a los volantes Enzo Valenzuela y Alexis Franco. Lautaro Díaz es baja.

Luego de un trabajo exhaustivo de la dirigencia "millonaria" ya se sumaron el volante Agustín Durán y el delantero Ulises Virreyra, ambos provenientes de Altos Hornos Zapla recientemente eliminado por el "expreso" periqueño. Así también hizo su regreso el volante ofensivo Rodrigo "Flecha" Velásquez que estuvo militando en Gimnasia en el Torneo de Primera Nacional y mañana por la tarde, en el 1º día del año completará la vacante Facundo Jaramillo, marcador central que llega de Sportivo Pocitos, último rival de los sampedreños en la competencia.

El técnico del "millonario", Carlos Morales Santos, ya conoce a Virreyra y Velázquez de su paso como coordinador en Gimnasia y Esgrima, pero también enfrentó a Durán y Jaramillo en el segundo semestre. Por ese motivo "Jairo", ni lerdo, ni perezoso, averiguó y se comunicó con los jugadores que estuvieron en competencia reciente para acoplarse al plantel y estar a disposición.

En San Salvador hizo ruido la llegada de "Flecha" Velázquez a Atlético San Pedro, ya que trascendió desde el seno de la entidad del barrio Luján que se le hizo una propuesta de renovación contractual con una sustancial mejora de haberes. Pero por las elevadas pretensiones económicas del jugador no se acordó su renovación. Y especulan que su deseo es militar en un club de Buenos Aires y usarlo como vidriera para llegar a Primera División. Teniendo en cuenta que Velázquez es un jugador que se terminó de formar en las divisiones inferiores del "lobo".

De todas formas este plantel de Atlético San Pedro mantiene una base sólida en los últimos años donde consiguió ganar la Copa Jujuy de manera consecutiva y por ello es el actual bicampeón a nivel provincial, pero también mostró una vez más supremacía en la Liga del Ramal por sobre el resto de los clubes participantes. No es casualidad el trabajo de Morales Santos en el tiempo de trabajo con el firme apoyo de la Comisión Directiva que espera ir por más en la competencia afista.

Lo concreto para el duelo de ida en Perico es que los sampedreños no podrán contar con el zaguero central Lautaro Díaz que sufrió un desgarro, pero a la vez el entrenador sonríe porque recuperará a dos piezas importantes como lo son los volantes Enzo Valenzuela y Alexis Franco que sin dudas serán opciones potables para afrontar esta dura parada de 180 minutos que serán intensos de principio a fin.

Ahora bien el "millonario" hoy se entrenará por la mañana en el estadio "Visera de Cemento", como lo hizo ayer por la tarde con algunos trabajos tácticos en el campo. Y la semana continuará mañana por la tarde donde se comenzará a afinar un posible once inicial que tendrá sorpresas seguramente con el ingreso de algunos de los nuevos refuerzos. Los hinchas sampedreños por cuestiones de seguridad al parecer sufrirán a la distancia los primeros 90 minutos pero podrán decir presente en la revancha en casa.