Aprehendido tras sustraer materiales de construcción

Un hombre fue detenido, luego de sustraer bienes de un taller metalúrgico.

Según fuentes consultadas por este medio, el episodio tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 11.40 en un sector del barrio Balbín de la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 que recorrían el sector de manera preventiva interceptaron a un hombre de 37 años y al identificarlo cayeron en cuenta que estaba inculpado de haber sustraído materiales de construcción, minutos previos, de un taller metalúrgico.

Asimismo, tras realizar tareas investigativas, los uniformados recuperaron varias barras de hierro que habían sido vendidas de manera ilegal en un domicilio ubicado en las inmediaciones.

El inculpado fue trasladado a la Seccional 39°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que los bienes fueron secuestrados y posteriormente restituidos a su legítimo propietario, quien además radicó la denuncia.