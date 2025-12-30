24°
Policiales

Hallazgo y secuestro de plantación de marihuana en Libertador

Una mujer de 29 años quedó detenida y a disposiicón de la Justicia. 

Martes, 30 de diciembre de 2025 09:40

Personal del Cuerpo de Infantería de la UR-4, perteneciente a la Dirección General de Apoyo Táctico y Operativo Policial, incautó el pasado lunes por la tarde una plantación de estupefacientes.

Se supo que mientras los efectivos realizaban recorridos preventivos de seguridad visualizaron a un sujeto sospechoso arrojó elementos contundentes contra la unidad móvil policial.

Al intentar capturarlo, el individuo emprendió una fuga hacia un terreno baldío en el barrio Alfonsin de la ciudad de Libertador General San Martín.

Durante el operativo para localizar al agresor, los uniformados descubrieron una construcción precaria que ocultaba varias plantas de marihuana de gran tamaño.

Los efectivos policiales realizaron el narcotest lo que dio positivo para marihuana y se procedió al secuestro de tres bolsas que contenían esa hierba.

Aunque el sujeto que inició la agresión logró escapar tras una persecución a pie, en el lugar se identificó a una mujer de 29 años, quien manifestó ser la propietaria del domicilio.

Todo lo actuado, junto con las plantas incautadas, quedó a cargo de la unidad especializada en narcóticos para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades legales.

