El Sindicato del Neumático realiza un paro de 25 horas por reclamos salariales

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) realizará este martes un paro de 25 horas, con una movilización ante la Secretaría de Trabajo, en reclamo de una mejora salarial: “Tenemos una paritaria que no se ha resuelto en los últimos doce meses”, dijo el titular del gremio, Alejandro Crespo.

“Van doce meses sin acordarse, de enero hasta acá, y hemos tenido 40 audiencias ya en lo que va del año sin llegar a un acercamiento porque hasta ahora todas las propuestas han sido de rebaja salarial -señaló-. No sólo han sido por debajo de la inflación sino que, a la vez, nunca hubo una propuesta unificada (de las empresas)”.

La protesta fue decidida luego de una nueva audiencia entre las partes realizada el viernes pasado en Trabajo, que terminó sin acuerdo sobre el reclamo de un aumento que supere los niveles inflacionarios de este año.

Crespo explicó por qué el paro será de 25 horas cuando lo normal es que sean de 24 horas. “Es para que los trabajadores del turno mañana puedan salir una hora antes y tengan tiempo de preparar la movilización -afirmó-. El cambio de turno es las 14, el paro empieza a las 13 y continúa durante veinticuatro horas”.

Según Crespo, saldrán a las 14 de las plantas del sector y la movilización comenzará cuando los trabajadores de Fate, Pirelli y Bridgestone lleguen a la Secretaría de Trabajo, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650.

Fuentes empresariales descartaron a Infobae que estén en condiciones de otorgar el aumento que exige el SUTNA. “La industria atraviesa un momento muy complejo. Cada una de las tres empresas tiene situaciones diferentes, pero todas estamos pasando por una etapa difícil ya que no estamos pudiendo exportar y el mercado interno se complicó con la importación de neumáticos”.

“Si nosotros seguimos aumentando los costos en términos de inflación no hay forma de que podamos ser competitivos -agregó la fuente consultada- y el sindicato no está abierto a discutir productividad ni está abierto a discutir nada. Lo único que quiere discutir apunta a no perder ni un puntito de inflación. Quiere tener todo, quiere tener el 100% de la inflación traspasada mes a mes y eso es inviable con una industria que está totalmente en riesgo de sostenibilidad”.

Este representante empresarial criticó la actitud inflexible del SUTNA: “Es realmente increíble que no tratemos de buscar un punto intermedio y tratar de construir un modelo de industria que pueda realmente competir”.

Crespo, por su parte, describió la disparidad del sector en materia de aumentos salariales. “La fábrica Fate no modificó el salario desde enero y el resto dio mejoras a cuenta de futuros aumentos: Pirelli, un 20 por ciento, y Bridgestone, un 24 por ciento desde enero hasta acá. Por lo tanto, el sueldo de los trabajadores de Fate no se ha modificado en todo el año. Hay más acciones en esa fábrica porque hay una situación de mayor complejidad a la hora del atraso con respecto a la inflación”.

“Los trabajadores se encuentran endeudados en una situación muy compleja -dijo-- El costo de vida hizo que, para poder compensar la situación de las familias, tuvieran que endeudarse con las tarjetas y demás. En estas condiciones necesitan un alivio económico y no las propuestas de rebaja salarial que estamos teniendo”.

El líder del SUTNA, que es militante del Partido Obrero, aunque el sindicato incluye a peronistas y de otros matices ideológicos, advirtió que si no hay acuerdo van a seguir las protestas: “Venimos con un plan de lucha que ha tenido movilizaciones, cortes, manifestaciones, festivales. Hubo de todo durante todo el año y esta es una acción más. De hecho, la anterior fue en la víspera de esta Navidad, cuando se paró por 24 horas”.

Para Crespo, las empresas “se quejan de la crisis en la actividad y aducen problemas en las ecuaciones económicas, pero tanto Bridgestone como Pirelli no sólo son productoras sino importadoras y han reemplazado gran parte de la producción por medio de la importación de neumáticos”. “Y Fate, que es nacional -agregó-, se ha dedicado a trasladar las inversiones a lo que es la inversión en energía porque, dentro del holding de Aluar, Fate tiene también una gran parte de generación energética mediante los campos eólicos, represas y otro tipo de elaboración de energía. De hecho, en la fábrica de Fate están por instalar una acumuladora de energía para todo el AMBA, para que cuando la energía sea menos utilizada, se acumule, y cuando hay mayor gasto de energía, se active y mejore el caudal energético”.

“Todo esto mientras que en otro momento salarial se ha mudado la inversión de ese holding hacia la energía en vez de a los neumáticos, también acusando el hecho de que no son rentables en estas actuales condiciones establecidas en la parte macroeconómica”, puntualizó.