La Colonia Artística Misión Dance abre sus inscripciones

EMILIANO SAAVEDRA

La Academia Misión Dance lanza una nueva edición de su tradicional Colonia Artística, una propuesta pensada para que niños disfruten del verano a través del arte, el juego y la expresión creativa. La colonia dará inicio el 12 de enero y se extenderá hasta el 13 de febrero, fecha en la que se realizará una muestra artística final en un teatro, donde los participantes podrán mostrar todo lo aprendido.

La iniciativa está destinada a tres grupos de edades: A) de 4 a 6 años, B) de 7 a 10 años y C) de 11 a 13 años, y cuenta con un equipo conformado por siete docentes con experiencia y tres asistentes, quienes acompañan a los chicos en cada una de las actividades.

Durante el mes, los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas como pintura, teatro, baile, canto, musicalidad, juegos didácticos, deportes, manualidades, recreación y cocina "mini chef". Además, el cronograma incluye jornadas especiales como un día de camping con pileta, un día de cine y un día de show en el teatro, pensados para sumar experiencias diferentes y recreativas.

Las actividades se desarrollan por la tarde, de 17 a 20, en la Sociedad Española, en los salones del entrepiso. El espacio cuenta con tres aulas equipadas con espejos, equipos de música, mesas, sillas y elementos de gimnasia, lo que permite garantizar el normal desarrollo de la colonia incluso en días de lluvia, ya que no se suspende por mal tiempo.

Desde la organización destacaron que todo el material está incluido, como témperas, acrílicos, pinceles, hojas, telas, marcadores, lápices, crayones, afiches y pegamentos, entre otros elementos necesarios para las actividades artísticas.

Asimismo, se informó que hay promociones con descuento para hermanos, primos o amigos, y que los interesados pueden reservar su cupo a través de Whatsapp al 3884216296.

La Academia Misión Dance cuenta con 18 años de trayectoria trabajando con niños durante todo el año, mientras que la Colonia Artística se desarrolla desde hace seis años. Al respecto, Ely Georgina Artaza, encargada de la academia, señaló: "La verdad es que los chicos la disfrutan tanto -y los profes también- que muchas veces nos han pedido extender las actividades durante todo el mes de febrero".

De esta manera, la Colonia Artística Misión Dance se consolida como una opción integral para que los niños vivan un verano diferente, combinando aprendizaje, diversión y expresión artística en un entorno cuidado y profesional.