28°
30 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Suprema corte
Condenado
Liga Jujeña
Bizarrap music Sessions
Festival del Huancar
“Los Pozos del Diablo”
LIBERTADOR
MTV
Flossie
Suprema corte
Condenado
Liga Jujeña
Bizarrap music Sessions
Festival del Huancar
“Los Pozos del Diablo”
LIBERTADOR
MTV
Flossie

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Cómo funcionarán los servicios municipales en fin de año

El Viernes 02 de enero, todos los servicios funcionan normalmente.

Martes, 30 de diciembre de 2025 17:48

Con motivo del asueto administrativo y el feriado por Año Nuevo, se informa a la comunidad cómo será el funcionamiento de los distintos servicios municipales durante los días miércoles 31 de diciembre y jueves 1 y viernes 2 de enero.

Transporte y movilidad urbana

Miércoles 31 de diciembre

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio habitual hasta las 21:00.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 06:00 a 19:00.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Jueves 01 de enero

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 2.

Transporte Urbano: reinicio del servicio con unidades reducidas desde las 17:00.

Ascensores Urbanos 1 y 2: sin servicio.

Estacionamiento Tarifado: sin servicio.

Viernes 2 de enero

Transporte Alternativo: funcionará con Tarifa 1.

Transporte Urbano: servicio con unidades reducidas.

Ascensores Urbanos 1 y 2: de 08:00 a 20:00.

Estacionamiento Tarifado: servicio normal.

Recolección de residuos y limpieza urbana

El cronograma de servicios será el siguiente para el servicio prestado por el municipio:

Miércoles 31 de diciembre

Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: turno mañana normal / turno tarde sin servicio.

Jueves 01 de enero

Sin servicio de recolección ni limpieza urbana.

Viernes 2 de enero

Recolección domiciliaria: normal.

Servicios especiales: normal.

Limpieza y barrido: sin servicio.

Servicios prestado por la la empresa LIMSA S.A.

Miércoles 31 de diciembre

Recolección domiciliaria, comercial y patógena: normal.

Barrido manual, mecánico, microcentro y ex Terminal: normal.

Contenedores para escombros: normal.

Suspensión del servicio a partir de las 20:00 hs, retomando el jueves 25 a las 21:00.

Jueves 01 de enero

Servicio retomado desde las 21:00.

Viernes 02 de enero

Todos los servicios: funcionamiento normal.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy solicita la colaboración de los vecinos y vecinas para respetar los días y horarios de recolección, contribuyendo a mantener hábitos saludables y una ciudad más limpia.
Ante cualquier consulta, comunicarse al 0388 313-1807.

Durante los días 31, 1 y 2 los cementerios municipales funcionarán con normalidad, manteniendo sus horarios habituales: de 8 a 18 horas para visitas y de 8 a 13 horas el área de Administración.

En tanto los mercados municipales atenderán en horario corrido el día 31 de diciembre.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD