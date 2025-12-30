Fue condenado a 15 años de prisión por robos

Un hombre identificado como Sergio Ricardo Córdoba fue condenado a la pena de quince años de prisión efectiva por ser coautor penalmente responsable de los delitos de “Robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real”, “Robo en poblado y en banda y Robo en poblado y en banda con el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada en concurso real”.

La sentencia fue dictaminada ayer 29 de diciembre de 2025, por el Tribunal Colegiado con Función de Juicio integrado por las juezas Dras. Ana Carolina Pérez Rojas, Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba; con la asistencia del actuario Dr. Ricardo Grisetti.

Las magistradas, además, declararon reincidente a Sergio Córdoba y resolvieron que el condenado mantenga su alojamiento en el Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy.

Asimismo, el Tribunal, por unanimidad, absolvió por el beneficio de la duda a César Luis Córdoba de los delitos de “Robo con el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real”; ilícitos por los que fue sometido a juicio.

Los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, se acusó a Sergio Ricardo Córdoba por cinco hechos ilícitos, los dos primeros ocurridos el sábado 25 de noviembre de 2023.

El primero tuvo lugar entre las 02:10 y 03:00 horas, cuando el acusado -acompañado por tres personas- llegó a las afueras de un local bailable (boliche) ubicado del barrio Sargento Cabral de San Salvador de Jujuy, en un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, color negro.

En el lugar, mientras Córdoba y dos personas distraían al cuidacoches del estacionamiento del local bailable, otro sujeto rompió la ventana delantera del lado del conductor de un vehículo Volkswagen, modelo UP, color rojo, sustrayendo un manojo con dos llaves.

El segundo delito se configuró luego de ocurrido el primer hecho antes descripto, cuando Sergio Córdoba y dos personas más se dirigieron al domicilio del propietario del manojo de llaves, ubicado en el barrio Alberdi de esta ciudad capital provincial, a bordo del vehículo Chevrolet Corsa en el que se movilizaban.

Los tres sujetos llegaron a la vivienda a las 03:12, aproximadamente, para luego, entre horas 03:30 y 03:55, ingresar al mencionado domicilio haciendo uso de la llave previamente sustraída.

Una vez adentro se encontraron con una mujer, a quien, a punta de un arma de fuego, tipo pistola color negra, maniataron, le colocaron un algodón en la boca y le sustrajeron dos teléfonos celulares, noventa mil pesos y cuatrocientos pesos bolivianos; para posteriormente darse a la fuga.

Robo a carnicerías

Los tres hechos restantes tuvieron lugar el 31 de diciembre de 2023 en diferentes negocios dedicados a la venta de carnes, ubicados en San Salvador de Jujuy.

El primero de ellos sucedió a horas 14.36 aproximadamente, dentro de una carnicería del barrio San Francisco de Alaba, mientras dos víctimas se encontraban en el comercio.

En esos momentos, Sergio Córdoba, ingresó a la carnicería con un arma de fuego tipo pistola de color negro y apuntando a una de las víctimas, sustrajo quinientos mil pesos de la caja; dándose posteriormente a la fuga en una moto sin dominio colocado y sin faro delantero.

El segundo hecho tuvo lugar a horas 20.00, aproximadamente, en el interior de una carnicería ubicada en el sector B1 del barrio Alto Comedero. En el lugar, mientras una persona se encontraba limpiando para cerrar su negocio, Sergio Córdoba ingresó con un arma de fuego tipo pistola color negro, y propinándole un golpe en la sien, lo amenazó, diciéndole que entregue el dinero o lo mataría.

Por los gritos, ingresó al local comercial la pareja de la víctima, por lo que el acusado realizó un disparo al aire, exigiendo el dinero y los teléfonos de quienes se encontraban en el lugar. Luego se dirigió a la caja, llevándose la suma cuatro mil pesos, dándose luego a la fuga en un motovehículo sin dominio colocado y sin faro delantero.

El tercer hecho ocurrió a horas 21.00, aproximadamente, en el interior de un minimercado que funciona también como carnicería, ubicado en el barrio Gorriti, mientras tres víctimas se encontraban guardando la carne para cerrar el comercio.

En esos momentos, de forma repentina, ingresó al local Sergio Ricardo Córdoba con un arma de fuego tipo pistola color negro, y apuntando a una de las víctimas le manifestó que se tiraran al piso, pegándole posteriormente un culatazo.

La situación fue aprovechada por un hombre, que no fue identificado y que acompañaba a Córdoba, para sustraer de la caja registradora la suma de un millón de pesos y dos teléfonos celulares.

Luego, el acusado Córdoba y quien lo acompañaba se dieron a la fuga en un motovehículo sin dominio colocado y sin faro delantero. Posteriormente, en la intersección de las calles Humahuaca y Cerro Aguilar, fueron interceptados por un vehículo, por lo que se dieron a la fuga a pie.

Las partes

Como fiscal se desempeñó el Dr. Juan Luis Sorbello, mientras que el Dr. Orlando Osmar Armella fue el abogado patrocinante del querellante particular.

La defensa técnica de Sergio Córdoba fue ejercida por el Defensor Público Penal Dr. Leandro Esteban Salinas Saguir, del Ministerio Público de la Defensa.

La sentencia en su totalidad y sus fundamentos serán registrados en el Sistema de Gestión Judicial, en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.