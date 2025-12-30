Polémica por los supuestos chats de Migueles siéndole infiel a Wanda Nara: “Quiero verte"

Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, vuelve a estar en el ojo de la polémica luego de que trascendieran supuestos chats entre él intentando convencer a la modelo Claudia Ciardone de verse.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el empresario amigo de Elías Piccirillo ya había mantenido un breve romance con Ciardone en el pasado, que finalmente terminó mal luego de que ella se enterara de que no eran “exclusivos”.

Durante la última emisión de Sálvese quien pueda, Sabrina Rojas mostró en pantalla los supuestos chats donde Migueles le pide a Claudia Ciardone de verse y fue la propia modelo quien se encargó de exponer la conversación con el ciclo de Yanina Latorre.

“Querés verme? Podés? Quiero verte”, insistió Migueles en el supuesto chat. “Estás loco Martín, vos estás re expuesto, primero esto te lo doy como consejo, Wanda está hoy en una vidriera, aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido arriesgar”, le respondió ella.

La inmediata respuesta del empresario habría sido la dirección de su casa, acompañado de un “tomemos un café por favor”. “Si me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien porque no estaba bueno que quede todo mal”, contesto ella.

La reacción de Wanda frente a la supuesta infidelidad de Martín Migueles

A pesar de haber negado en un principio cualquier quiebre o crisis en su relación, después de la exposición de chats, Wanda Nara tuvo un gesto que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Esa misma noche, la empresaria borró todas las fotos que había publicado esa tarde con su pareja. Además, lo dejó de seguir en redes sociales.