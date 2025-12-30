Operativo especial de transporte para la Chaya de Mojones en Maimará

Los jujeños se alistan para vivir una nueva edición de la tradicional Chaya de Mojones en Maimará, que recibirá el año 2026 en la Quebrada de Humahuaca. Para facilitar el traslado, la Coordinación General de Transporte dispuso un operativo especial con servicios programados para el 1 de enero.

Los colectivos partirán desde las plataformas 22 y 23 de la Terminal de San Salvador de Jujuy, a partir de las 7 de la mañana. A diferencia del servicio regular, los pasajes no se compran en boleterías, sino directamente en la unidad una vez abordada. Las unidades saldrán cuando se complete la ocupación total de asientos.

También habrá servicios especiales desde Perico y Humahuaca, pensados para acercar a residentes y turistas desde distintos puntos de la provincia.

Precios de los pasajes de ida:

Desde San Salvador de Jujuy: $10.000

Desde Perico: $13.000

Desde Humahuaca: $7.000

Para el regreso, la modalidad será similar: los colectivos comenzarán a salir desde Maimará a partir de las 16 horas, una vez que se complete la capacidad de cada vehículo. Se recomienda a los viajeros planificar con antelación su horario de retorno, considerando la gran afluencia de público que suele tener este festejo tradicional.