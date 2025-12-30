Se realizó el Congreso Provincial del Deporte

En el marco de la presentación del Congreso Provincial del Deporte, organizado por la Secretaría de Deportes, se anunció para el 2026 el fortalecimiento a los clubes, con espacios de práctica deportiva en los barrios, una política abarcativa mediante los programas Forja, Copa Jujuy y propuestas municipales que generen inclusión, entre otras iniciativas.

En el salón "Éxodo Jujeño" del Cabildo, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, primero realizó un balance de las acciones deportivas desarrolladas durante este año y afirmó que "hubo un gran trabajo para la sociedad, sobre todo de la niñez y de la juventud y el deporte inclusivo".

"Tanto el exgobernador Gerardo Morales como el actual gobernador Carlos Sadir, implementaron programas deportivos, logrando unificar a la mayoría de los clubes y municipios que realizan muy buen trabajo en cada sector de la provincia", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, reivindicó el trabajo realizado durante este año y adelantó que en 2026 al "trabajaremos cada uno de los directores de deporte, secretarios de los municipios, intendentes, comisionados municipales, dirigentes y federaciones, entre otras entidades, para seguir desarrollando acciones que beneficien a la sociedad".

"Se hizo un trabajo gigante, sabiendo que Jujuy tiene una geografía bastante particular y compleja, aún así llegamos a cada rincón y pudimos sacar adelante las políticas deportivas impartidas por el gobernador Sadir y el ministro Álvarez García", afirmó.

Por otro lado, destacó que "la planificación 2026 se viene con otra apertura, conociendo más lo que es la geografía del deporte de la provincia y trabajando más con las federaciones, a fin de desarrollar más las bases. El trabajo en conjunto es clave y también el acompañamiento del periodismo que nos difunde las actividades". Agregó que "Jujuy es una provincia heterogénea con respecto a la geografía y la idea es poder trabajar en conjunto".

Y por ultimo, el funcionario destacó que "fue un año tremendamente de mucho trabajo en campo, con 800 intervenciones de terreno el año pasado pasamos a 1.200 que se presentaron este año al Gobierno".