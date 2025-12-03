Se jugó el Regional en cancha de Yuto

Buscan reactivar el cestobol en la zona de Ledesma. El fin de semana se jugó el primer Regional en las instalaciones del "Complejo Deportivo Juan Domingo Perón" organizado por el profesor Rómulo Chumacero.

El certamen estuvo destinado a las categorías sub 14 y max 30, por lo que contó con la participación de cuatro equipos, dos de Yuto, dos de Ledesma, logrando una muy buena convocatoria que sirvió además para mostrar a los vecinos el desarrollo de la disciplina.

La jornada contó con el arbitraje de cada uno de los encuentros de Natalia Lezano, otrora entrenadora de la EDA, Escuela Deportiva Argentina, de Libertador General San Martín y una apasionada por la disciplina que supo enseñarse en los 90 en las escuelas de nivel secundario.

Justamente, la idea es poder retomar los trabajos con el semillero y ver si en algún momento lo vuelven a incluir como un deporte escolar, ya que en la zona en particular, y la provincia en general, se trabaja y mucho con las distintas categorías.

En cuanto al nivel, todo fue muy parejo, los equipos tuvieron mucho despliegue, tanto físico como técnico y táctico, lo cual marcó claramente que vienen entrenando independientemente de la falta de competencia y sobre todo salidas.

El impulso de los entrenadores Rómulo Chumacero y Viviana Durand, significó un paso importantes porque ahora quedará el desafío de poder darle continuidad, alternar lugares y escenarios, pero principalmente convocando a nuevos adeptos de la disciplina.

En la categoría sub 14 ganaron Las Guerreras del Cestobol ganaron en las dos categorías, tanto el sub 14 como así también en max 30 respectivamente por diferencia de varios goles en sus finales.

Por otro lado, Natalia Lezano anunció que próximamente van a comenzar con las clases para las categorías formativas en la ciudad de Calilegua, por lo que estará anunciando el periodo de inscripciones para los interesados y las interesadas.

Sucede que la entrenadora entiende que el trabajo con el semillero es fundamental para poder comenzar a sacar grandes valores y proyectarlas a nivel provincial, luego regional y porque no pensar en el ámbito nacional.

Por último, agradeció el apoyo del Intendente Raúl Chávez porque brindará el espacio gratuito para que las nenas, se sumen a la actividad que será de carácter gratuito para toda la comunidad y zonas aledañas.