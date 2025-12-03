Jujuy Básquet visita a Barrio Parque esta noche

Jujuy Básquet inicia la gira lejos de casa y la primera parada es Barrio Parque. Esta noche desde las 21.30 se presenta por la sexta fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina con Sergio Tarifeño como primer juez, José Lugli, segundo juez, y Luis Cornejo Comisionado Técnico.

Los "cóndores" vienen de dos victorias mal hilo, el clásico ante Salta Basket y luego el primer festejo en casa ante su gente, por lo que buscará seguir por la misma senda ante un rival complicado que de local se hace fuerte.

Por eso, Guillermo Tasso reconoció que "llegamos muy bien, a conciencia porque la gira será dura en las exigencias". Sucede que el elenco jujeño tendrá tres juegos consecutivos de visitante y con poco tiempo de recuperación.

Pero la idea es seguir por el mismo camino "el planteo del juego se hace como siempre, mirando lo nuestro y luego poniendo énfasis en puntos que consideramos claves sobre ellos", explicó el técnico de los "cóndores".

Tasso, remarcó que el equipo tuvo un envión anímico después de ganar el clásico y sobre todo la primera victoria de local en la temporada "debíamos limpiarnos del mal juego contra los chaqueños, así nos vino bien por partida doble de visitante y de local", y agregó "sumado que logramos algo que pocos hacen, ganar dos juegos de visitantes de tres".

Consultado sobre cómo va observando la evolución del equipo, el técnico de Jujuy Básquet contó que "nos planteamos esta primera etapa para que los 11 jugadores que tenemos en papel encuentren combinaciones, eso es difícil, pero la verdad muy sorprendido porque se van viendo esas combinaciones y para nosotros es gratificante".

Por otro lado, se refirió a esos momentos en los cuales le marcan buena diferencia de puntos en algunos cuartos "en los momentos que nos 'secamos' el equipo demostró una actitud de equipo que es para resaltar, nos concentramos en defensa y desde ahí salimos para adelante, obvio que cuesta, pero es una marca que tiene el equipo, pelear ante la adversidad y salir adelante", opinó.

Sin dudas que será fundamental comenzar la gira ganando "nos preparamos para eso, ahora bien la fortuna siempre cae del lado del que persevera y ejecuta mejor en los momentos claves, por esa razón vamos con todo, no solo al primer juego sino para cada uno de los juegos de esta gira", concluyó Guillermo Tasso.

Por su parte Barrio Parque, viene de ganarle a Estudiantes de Tucumán de manera contundente, con muchos puntos de diferencia significando la primera victoria de local para ellos, por lo que buscarán repetir ante los jujeños.