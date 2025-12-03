21°
Deportes

Estudiantes y Gimnasia paralizarán La Plata

Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata se verán las caras en las semifinales del Torneo Clausura el lunes a las 17 en un esperado duelo.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 00:00

El equipo conducido por Eduardo Domínguez se metió entre los cuatro mejores, tras derrotar por la mínima a Rosario Central en octavos de final como visitante en un duelo marcado por la polémica: el pasillo de espaldas al reciente campeón de la Liga, sumado a un mensaje previo de disconformidad en redes, le dio al encuentro un condimento especial.

Posteriormente, al "ferroviario" también le ganó por la mínima, en un encuentro que tuvo hinchada de ambas parcialidades en el norte del país.

El "lobo" no se quedó atrás y también dio la sorpresa en Santa Fe, donde superó por 2 a 1 a Unión en la primera instancia de playoff, que venía de ser uno de los mejores equipos del certamen.

Luego, venció al "fuapo" nuevamente de visitante, y sigue siendo el único equipo representante de la Zona B.

La Plata vivirá una semifinal inolvidable, con un clásico cargado de historia, emoción y un condimento extra, ya que será Gimnasia quien tenga la localía por su rendimiento en la fase regular.

 

