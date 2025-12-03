Boca y Racing se medirán en apasionate semifinal

El cuadro de semifinales del Torneo Clausura quedó definido y tendrá un plato fuerte ya que Boca se enfrentará a Racing en La Bombonera y ambos equipos tienen bajas confirmadas, mientras que además en los dos está en duda la presencia de algunos futbolistas.

El equipo de Claudio Úbeda que llega tras vencer a Argentinos Juniors, afrontará días clave para saber si podrá contar con piezas importantes, especialmente Ander Herrera y Carlos Palacios, ambos con molestias físicas que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico. El mediocampista español será evaluado día a día para determinar si llega en condiciones al domingo a las 19.

Del lado de Boca, la principal preocupación sigue siendo Herrera, que arrastra una molestia en el isquiotibial, además que no estaba para jugar ante Argentinos y fue preservado para evitar una recaída.

En Racing, Gustavo Costas deberá rearmar el equipo tras las expulsiones de Santiago Sosa y Gastón Martirena frente a Tigre, rival al que venció por penales después de empatar en cero.

Además, Solari terminó con una molestia muscular que lo obligó a retirarse y será sometido a estudios para conocer si podrá estar en el clásico.

La situación se agrava con otros lesionados sin fecha de regreso, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez, Matías Zaracho y Elías Torres.

El cuerpo técnico de Racing analiza alternativas: Facundo Mura asoma como reemplazante natural de Martirena, pese a no haber renovado su contrato, mientras que para el mediocampo se barajan opciones como Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo.

También se evaluará el desgaste de los futbolistas que disputaron 120 minutos ante Tigre. En ese contexto, la semana será determinante para definir cuántas de estas bajas se mantienen al momento de visitar La Bombonera.