Conocé el estado de las rutas de la provincia

La Policía de la Provincia, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, emitió una serie de alertas tempranas este 29 de diciembre, informando sobre el complicado estado de varias rutas jujeñas a causa de la invasión de sedimentos, agua y acumulación de arena en la calzada.

Entre los puntos más críticos se encuentra la RP 73, en Palca de Aparzo (Dpto. Humahuaca), que fue declarada INTRANSITABLE debido a la crecida de los ríos Varas y Puerta de Zenta, entre otros. Las autoridades recomiendan evitar por completo este tramo, especialmente de noche o durante lluvias.

Asimismo, se registra un corte momentáneo para vehículos pesados en la intersección de la RN 9 y la RN 52, a la altura del km 17 cerca de Purmamarca. El sector es transitable solo para vehículos livianos, pero con extrema precaución por la presencia de sedimento y agua en la calzada.

Otros caminos presentan transitabilidad restringida. En la RN 9, en el tramo Altura Quebrada Amarilla – Huacalera (El Perchel), y en la RN 52, km 185, el paso es con precaución debido a la invasión de sedimentos y acumulación de arena por sectores, respectivamente. Se insta a los conductores a circular a velocidad reducida, mantener distancia de frenado y obedecer toda señalización.

En tanto en la RN 9 a la altura del km 1772 en el Pje. Huichaira el tránsito es en media calzada con paso alternado.

Recomendaciones generales y otros tramos afectados

La Dirección de Tránsito reitera la importancia de conducir con máxima precaución, respetar las indicaciones del personal de regulación y evitar los tramos críticos siempre que sea posible. El estado de las rutas es dinámico y puede cambiar rápidamente con las condiciones climáticas.

Otros caminos reportados con problemas de transitabilidad, desvíos o que requieren circular con precaución son: la RN 34 (en el acceso a San Pedro y cerca de Manantiales), la RN 40 (en la altura del Río San Juan de Oro y otros sectores), y varias rutas provinciales (RP 4, RP 70, RP 78, RP 79, RP 83, RP 105, entre otras), debido a obras, baches, neblinas o cortes por crecidas.

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales antes de emprender un viaje y planificar rutas alternativas para mayor seguridad.