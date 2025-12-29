Cristina Kirchner continúa recuperándose

La ex presidenta Cristina Kirchner “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada” y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, sostuvo el Sanatorio Otamendi en un nuevo parte médico.

La institución detalló además que la paciente "se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso" y que comenzó "con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

"De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico", finalizó el parte firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en ese sanatorio tras ser operada por una apendicitis que tuvo unas complicaciones debido a una peritonitis localizada, y en los últimos dos días no se habían comunicaron novedades sobre su estado de salud hasta este parte difundido por la tarde.

Según el comunicado anterior, que se había emitido el viernes pasado, la actual titular del Partido Justicialista (PJ) continuaba hospitalizada debido a que presentaba "síntomas compatibles con íleo posoperatorio”, un cuadro que implica ausencia transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, ya que ingresó el domingo 22.

En estos días, recibió la visita de familiares directos como su hijo Máximo Kirchner, mientras que en las puertas del sanatorio suelen permanecer militantes para manifestarle su apoyo y además protestar con pancartas contra la prisión domiciliaria que cursa tras ser condenada en la causa Vialidad.

