Corrientes bajo el agua: lluvias extremas y evacuaciones

Un fuerte temporal de lluvias e inundaciones azotó en las últimas horas a la provincia de Corrientes, donde las precipitaciones intensas provocaron anegamientos, caída de árboles y cortes de energía eléctrica, especialmente en zonas ribereñas y barrios bajos.

Según informaron las autoridades locales, más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas ante el rápido aumento del agua, en un operativo que incluyó la intervención de bomberos, policías, Defensa Civil y personal municipal.

Las lluvias persistentes provocaron desbordes de arroyos y canales, además de la saturación del sistema pluvial, lo que dejó varias viviendas inundadas y calles intransitables. En algunos sectores, el nivel del agua llegó a ingresar dentro de las casas, obligando a vecinos a abandonar sus pertenencias.

Los sectores más perjudicados fueron barrios populares y asentamientos cercanos a cursos de agua o zonas bajas, donde la crecida fue más intensa. Familias enteras debieron trasladarse a centros de evacuados habilitados por el gobierno provincial y municipal, donde reciben asistencia sanitaria, abrigo y alimentos.