Informacion General

Varias rutas permanecen intransitables y otras requieren extrema precaución por crecidas de ríos

Permanecen intransitables la Ruta Provincial N° 73, a la altura de la localidad de Palca de Aparzo, y la Ruta Nacional N° 40 en el sector del Río San Juan de Oro, ambas afectadas por crecidas que impiden el paso vehicular.

Lunes, 29 de diciembre de 2025 17:00

 La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó el estado actualizado de transitabilidad de las rutas provinciales y nacionales, advirtiendo sobre cortes totales, desvíos y tramos con circulación restringida a raíz de las crecidas de ríos, acumulación de material sobre la calzada y trabajos de infraestructura.


Según el parte oficial, permanecen intransitables la Ruta Provincial N° 73, a la altura de la localidad de Palca de Aparzo, y la Ruta Nacional N° 40 en el sector del Río San Juan de Oro, ambas afectadas por crecidas que impiden el paso vehicular.


En tanto, se registran numerosos tramos transitables con precaución. Entre ellos, la RN N° 52 presenta complicaciones entre los kilómetros 17 y 19, en la Cuesta de Lipán, y a la altura del kilómetro 185 por acumulación de arena. Además, desde Salinas Grandes hasta el empalme con la RP N° 70 se reportan baches en distintos sectores.
La RN N° 34 también requiere especial atención: en el kilómetro 1159, acceso norte a San Pedro, rige un desvío transitorio por obras de duplicación de calzada, mientras que entre las RP N° 43 y RP N° 61, en la zona de Manantiales, se mantiene un desvío donde se solicita circular con máxima precaución.


Otras rutas con circulación restringida incluyen la RP N° 4, con corte total y desvíos en la intersección de Airampo y Escuela N° 190 por la construcción de un puente; la RP N° 79 y la RP N° 78 en distintos tramos desde El Moreno, con cortes parciales; la RP N° 83 entre Valle Colorado y Valle Grande; y caminos vecinales en el norte provincial, como el trayecto entre Santa Catalina y El Angosto.
Asimismo, se reportan dificultades en la RN N° 40 entre Susques y Puesto Sey y a la altura de Ciénaga de Paicone, en el departamento Santa Catalina, además de complicaciones en rutas provinciales como la RP N° 13 (Iturbe), RP N° 70, RP N° 70B y la RP N° 19 en el departamento Ledesma.


Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomendaron a los conductores evitar desplazamientos innecesarios, consultar el estado de las rutas antes de viajar y respetar las indicaciones del personal policial y vial, especialmente ante condiciones climáticas adversas que podrían agravar la situación en las próximas horas.

